Российским олимпийцам подарят BMW

Призёрам Олимпийских Игр в Токио правительство России вручит ключи от автомобилей марки BMW. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава Минспорта Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил агентству, что встречу президента России Владимира Путина с паралимпийцами планируется провести 14 сентября, Совет по спорту и встречу с участниками Олимпийских игр – 10-го.

Ранее сообщалось, что российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, будет представлена к государственной награде. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин через пресс-службу Минспорта России. Медаль Галашиной стала для российских олимпийцев первой наградой, завоёванной в Токио.

Как стало известно ранее, россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в первом медальном финале Олимпиады.