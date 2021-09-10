Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио словами «мы все сочувствуем тому, что произошло». Своё мнение он высказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта после выступления главы Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло. <...> Это надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения, — высказался Путин.

На прошедших Олимпийских играх в Токио российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в соревнованиях по индивидуальному многоборью, уступив золотую медаль израильтянке Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту. Несмотря на грубую ошибку, первое место присудили сборной Израиля, оставив Россию без золота в этой дисциплине впервые с 1996 года. Олимпийский комитет России сформировал запрос с критикой судейства на ОИ, однако федерация отклонила обращение, не посчитав решение судей предвзятым.

Ранее Владимир Путин наградил Дину Аверину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 23-летняя гимнастка получила награду за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.