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Проигравшая израильтянке гимнастка Аверина получила приз чемпионов

19:47, 11 сентября 2021
Проигравшая израильтянке гимнастка Аверина получила приз чемпионов Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Уступившая на Олимпийских играх в Токио израильтянке Линой Ашрам российская гимнастка Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5. Такие машины в Кремле вручали только золотым медалистам. Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Колесников.

В кадре спортсменка позирует рядом с белым автомобилем с надписью «Команда России». Вместо номеров на нём — имя гимнастки. При этом сама девушка одета в красный брючный костюм, на пиджаке которого виднеется медаль.

Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот её и считают чемпионом, — прокомментировал снимок Колесников.

Во время соревнований на Олимпиаде произошёл судейский скандал. Золотую медаль завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам, которая обошла россиянок Дину и Арину Авериных, занявших второе и четвёртое места соответственно. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».

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