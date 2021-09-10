Проигравшая израильтянке гимнастка Аверина получила приз чемпионов

Уступившая на Олимпийских играх в Токио израильтянке Линой Ашрам российская гимнастка Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5. Такие машины в Кремле вручали только золотым медалистам. Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Колесников.

В кадре спортсменка позирует рядом с белым автомобилем с надписью «Команда России». Вместо номеров на нём — имя гимнастки. При этом сама девушка одета в красный брючный костюм, на пиджаке которого виднеется медаль.

Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот её и считают чемпионом, — прокомментировал снимок Колесников.

Во время соревнований на Олимпиаде произошёл судейский скандал. Золотую медаль завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам, которая обошла россиянок Дину и Арину Авериных, занявших второе и четвёртое места соответственно. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».