Винер назвала гимнаста Далалояна идиотом после его слов в адрес Авериной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала идиотом олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна после его слов о том, что спортсменка Дина Аверина несправедливо получила BMW X5, передаёт Sport24.

11 сентября состоялась встреча победителей и призёров Олимпиады с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Обладателям золотых медалей были вручены ключи от машин BMW Х5. Автомобиль получила и гимнастка Дина Аверина, несмотря на второе место на Олимпиаде. Далалоян посчитал, что это «не совсем справедливо».

В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит? — сказала Винер-Усманова.

7 августа россиянка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству. После турнира в Токио сёстры Аверины заявили о возможном уходе из спорта.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».