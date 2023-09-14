13 сентября стало известно о задержании заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой). По информации Telegram-канала Baza, у нее дома обнаружили два килограмма мефедрона и дозу кокаина.
Рамиля Искандер известна как актриса театра, кино и дубляжа. Как сообщил канал, сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков пришли с обыском домой к актрисе 29 августа. После обнаружения запрещенных веществ Искандер допросили и заключили под стражу, отмечает источник. По информации Baza, против нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).
Артистка известна зрителям по ролям в фильмах и сериалах. Кроме того, ее голосом говорят такие актрисы зарубежных фильмов, как Мила Кунис, Марион Котийяр и другие.
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Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год
Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС
Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве