Знаменитую актрису задержали с 2 кг наркотиков: фото Рамили Искандер

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год

13 сентября стало известно о задержании заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой). По информации Telegram-канала Baza, у нее дома обнаружили два килограмма мефедрона и дозу кокаина.

Рамиля Искандер известна как актриса театра, кино и дубляжа. Как сообщил канал, сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков пришли с обыском домой к актрисе 29 августа. После обнаружения запрещенных веществ Искандер допросили и заключили под стражу, отмечает источник. По информации Baza, против нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Артистка известна зрителям по ролям в фильмах и сериалах. Кроме того, ее голосом говорят такие актрисы зарубежных фильмов, как Мила Кунис, Марион Котийяр и другие.

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