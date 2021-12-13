Знакомый напавшего на гимназию в Серпухове назвал причины его поступка

Следственные действия у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, где на территории православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского произошёл подрыв самодельного взрывного устройства

Telegram-канал Baza опубликовал рассказ приятеля выпускника православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове, приведшего в действие самодельное взрывное устройство на территории учебного заведения. По его словам, молодой человек считал себя последователем антинатализма — философского течения, которое негативно оценивает возникновение новой жизни, и хотел отомстить обществу, уничтожив какую-то его часть.

Над ним подшучивали из-за полноты, гнобили его. У него было особое мировоззрение — он не любил всё человечество. По его мнению, люди зачем-то живут и работают в рутине, а кроме неё ничего и нет, — рассказал собеседник канала.

Источник Baza пояснил, что в гимназии можно встречаться с учителями после выпуска, поэтому нападавшего никто не пытался остановить.

Ранее сообщалось, что по факту взрыва, совершённого 13 декабря в гимназии, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В результате нападения ранения получили несколько человек. Восемь пострадавших были госпитализированы, из них шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, 18-летний нападавший — в тяжёлом. Юноша получил множественные ранения, ему ампутировали ногу.