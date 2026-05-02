День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:00

Жюльен без заморочек и пафоса: делаю на сковороде — выходит как в кафе, только быстрее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любимый жюльен легко приготовить без духовки и специальных формочек. Все делается на одной сковороде за полчаса, а вкус остается тем самым — нежным, сливочным и насыщенным. Отличный вариант, когда хочется чего-то уютного, но без лишней возни.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук — 100 г;
  • сливки 20–30% — 200 мл;
  • сыр твердый — 150 г;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте до легкой румяности. Добавьте мелко нарезанный лук, готовьте еще несколько минут. Выложите грибы и жарьте, пока не уйдет лишняя влага, затем приправьте. Влейте сливки, перемешайте и немного прогрейте, чтобы соус стал мягким и ароматным. Сверху посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и выключите огонь. Через 3–5 минут сыр расплавится — и блюдо готово. Подавайте прямо со сковороды или разложите по тарелкам, украсив зеленью.

Проверено редакцией
Читайте также
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия устроила лесную «мясорубку» группе диверсантов ВСУ
Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.