Жюльен без заморочек и пафоса: делаю на сковороде — выходит как в кафе, только быстрее

Любимый жюльен легко приготовить без духовки и специальных формочек. Все делается на одной сковороде за полчаса, а вкус остается тем самым — нежным, сливочным и насыщенным. Отличный вариант, когда хочется чего-то уютного, но без лишней возни.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 100 г;
- сливки 20–30% — 200 мл;
- сыр твердый — 150 г;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Приготовление
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте до легкой румяности. Добавьте мелко нарезанный лук, готовьте еще несколько минут. Выложите грибы и жарьте, пока не уйдет лишняя влага, затем приправьте. Влейте сливки, перемешайте и немного прогрейте, чтобы соус стал мягким и ароматным. Сверху посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и выключите огонь. Через 3–5 минут сыр расплавится — и блюдо готово. Подавайте прямо со сковороды или разложите по тарелкам, украсив зеленью.
