Печенье на сковороде за копейки — замесила за 5 минут и гора вкусняшек к чаю готова

Когда хочется чего-то сладкого, а духовку включать лень, выручает этот быстрый рецепт. Тесто замешивается буквально за минуты, а печенье жарится прямо на сковороде. Получается мягкое внутри и румяное снаружи — отличный вариант к чаю на каждый день.
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- сметана — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 80–100 г;
- растительное масло — 50 мл;
- разрыхлитель — 5 г;
- ванилин — 2 г;
- соль — щепотка.
Приготовление
В миске смешайте яйцо, сахар, соль и ванилин до однородности. Добавьте сметану и растительное масло, снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто — долго вымешивать не нужно.
Смажьте руки маслом, сформируйте небольшие шарики и слегка приплюсните их. Разогрейте сухую сковороду и выкладывайте заготовки на небольшом расстоянии друг от друга.
Готовьте на слабом огне под крышкой по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Печенье получается нежным и рассыпчатым. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или подать с вареньем и сгущенкой.
Эта закуска спасает, когда нужно быстро и эффектно накрыть стол. Сочные помидоры идеально сочетаются с нежной намазкой из печени трески и сыра.