Печенье на сковороде за копейки — замесила за 5 минут и гора вкусняшек к чаю готова

Когда хочется чего-то сладкого, а духовку включать лень, выручает этот быстрый рецепт. Тесто замешивается буквально за минуты, а печенье жарится прямо на сковороде. Получается мягкое внутри и румяное снаружи — отличный вариант к чаю на каждый день.

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • сметана — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 80–100 г;
  • растительное масло — 50 мл;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • ванилин — 2 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление

В миске смешайте яйцо, сахар, соль и ванилин до однородности. Добавьте сметану и растительное масло, снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто — долго вымешивать не нужно.

Смажьте руки маслом, сформируйте небольшие шарики и слегка приплюсните их. Разогрейте сухую сковороду и выкладывайте заготовки на небольшом расстоянии друг от друга.

Готовьте на слабом огне под крышкой по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Печенье получается нежным и рассыпчатым. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или подать с вареньем и сгущенкой.

Марина Макарова
