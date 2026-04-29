Печенье на сковороде за копейки — замесила за 5 минут и гора вкусняшек к чаю готова

Когда хочется чего-то сладкого, а духовку включать лень, выручает этот быстрый рецепт. Тесто замешивается буквально за минуты, а печенье жарится прямо на сковороде. Получается мягкое внутри и румяное снаружи — отличный вариант к чаю на каждый день.

Ингредиенты:

мука — 250 г;

сметана — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 80–100 г;

растительное масло — 50 мл;

разрыхлитель — 5 г;

ванилин — 2 г;

соль — щепотка.

Приготовление

В миске смешайте яйцо, сахар, соль и ванилин до однородности. Добавьте сметану и растительное масло, снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто — долго вымешивать не нужно.

Смажьте руки маслом, сформируйте небольшие шарики и слегка приплюсните их. Разогрейте сухую сковороду и выкладывайте заготовки на небольшом расстоянии друг от друга.

Готовьте на слабом огне под крышкой по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Печенье получается нежным и рассыпчатым. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или подать с вареньем и сгущенкой.

