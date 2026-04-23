23 апреля 2026 в 13:14

Закуска «гости на пороге, а ты уже богиня»: томатные кружки с намазкой улетают первыми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска спасает, когда нужно быстро и эффектно накрыть стол. Сочные помидоры идеально сочетаются с нежной намазкой из печени трески и сыра. Готовится за считаные минуты, а выглядит так, будто вы старались полдня.

Ингредиенты:

  • печень трески — 1 банка;
  • помидоры крупные — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр плавленый — 90–100 г;
  • зеленый лук — 4–5 веточек;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Яйца заранее отварите, остудите и натрите на крупной терке. Печень трески разомните вилкой до нежной массы. Плавленый сырок натрите, а зеленый лук мелко нарежьте. Все соедините, добавьте майонез и перемешайте до однородности.

Помидоры нарежьте плотными кружочками толщиной около 0,5 см, слегка посолите. На каждый ломтик выложите щедрую ложку намазки и аккуратно распределите. Подавайте сразу — закуска сочная, свежая и моментально исчезает со стола.

Проверено редакцией
