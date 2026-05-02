02 мая 2026 в 11:00

Стакан кефира и горсть манки — через 20 минут на столе «снежки» с яблоком: нежные, воздушные, как облако, и слаще любой шарлотки

Это гениально простой рецепт десерта, который готовится без муки, масла и долгой возни. Никаких миксеров, никакой раскатки — просто смешал, залил, запек. Получается потрясающе вкусное блюдо: румяные, пышные «снежки» с хрустящей сахарной корочкой снаружи и нежнейшей, влажной манной основой внутри.

Кусочки яблока в середине тают, превращаясь в ароматную карамельную начинку, а кефир придает десерту легкую кислинку и невероятную мягкость. «Снежки» получаются сладкими без лишнего сахара, воздушными, как суфле, и намного вкуснее классической шарлотки, потому что не требуют возни с бисквитом.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл), 1 пачка манной крупы (200 г — это примерно 1 стакан с горкой), 2 крупных яблока, 2 яйца, 3 ст. ложки сахара, щепотка соли, 0,5 ч. ложки соды, щепотка корицы, сливочное масло для смазывания формы. В миске смешайте манку с сахаром и солью. Влейте кефир, добавьте соду, перемешайте. Оставьте на 10–15 минут, чтобы манка набухла. Яйца взбейте вилкой отдельно и добавьте в тесто. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками, присыпьте корицей и вмешайте в тесто. Выложите тесто ложкой в смазанную маслом форму (можно порционные кексы или одну большую). Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте теплыми с чаем — это невероятно!

Мария Левицкая
