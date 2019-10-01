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Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сообщил, что разбирательство по вопросу увольнения врачей из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Блохина ещё не закончено. По его словам, там вообще не было написано ни одного заявления об увольнении.

На самом деле пока не было ещё ни одного заявления об увольнении написано, там идёт какая-то склока, и мы спокойно разбираемся в этом вопросе, — цитирует телеканал «360» Рошаля. Ранее...