В Гидрометцентре России сообщили, что «жёлтый» уровень опасности в столичном регионе продлён до вечера 2 октября.
По словам метеорологов, порывистый ветер представляет серьёзную угрозу для жизни. Предупреждение действует до 21:00 2 октября, передаёт агентство «
Как ранее писал News.ru, жителей Москвы во вторник, 1 октября, ожидает пасмурная, но тёплая погода. Столбики термометров днём поднимутся до отметки плюс 17 градусов. А в четверг, 3 октября, в столице ожидается около 19–20 градусов тепла. В выходные температура резко понизится.