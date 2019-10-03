https://static.news.ru/photo/828f6272-e5cf-11e9-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Москвы заявили о надёжности городской системы ЖКХ на ближайшие 40 лет. Об этом сегодня, 3 октября, выступая в московском Манеже, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в рамках Российской энергетической недели.

Мы обеспечили надёжность всей инженерной инфраструктуры как минимум на будущие 40 лет, включая тепло-, водо- и газоснабжение. И такая практика продолжается. Эти результаты позволили снизить потребление электричества, газа и воды, — сообщил Бирюков.

Чиновник отметил ход реализации программы «Моя улица», которая позволила не только создать комфортное городское пространство, но и решить вопросы надёжности, жизнеобеспечения. В частности, инженеры «спрятали» под землю все воздушные линии электропередачи. При этом заммэра обнадёжил, что в ближайшие 40 лет магистральные линии раскапывать не придётся. Он напомнил, что власти столицы в рамках проекта уже успели отремонтировать четыре улицы. А недавно «Моя улица» одержала победу в конкурсе в США, посвящённом созданию комфорта в городах.

Российская энергетическая неделя проходит в столичном центральном выставочном центре Манеже со 2 по 5 октября 2019 года.