Живое варенье за 5 минут — без сахара и варки

Быстрое, полезное и ароматное варенье, в котором нет ни грамма сахара. Готовится за считаные минуты, а по вкусу — как десерт из детства. Отлично сочетается с кашей, тостами, творогом или йогуртом.

Понадобятся любые свежие или замороженные ягоды — 300 г; семена чиа — 1,5 столовой ложки; финики без косточек — 4–5 штук. Ягоды измельчить в блендере до однородности. Добавить нарезанные финики и пробить ещё раз. Всыпать семена чиа, перемешать и оставить на 30–40 минут для загустения. Хранить в холодильнике не дольше 4–5 дней.

