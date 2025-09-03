Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:04

Эту ягодную шарлотку съедают до крошки — рецепт ленивой хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта шарлотка — быстрый и простой десерт, который сочетает нежность бисквита и сочность свежих ягод. Идеальное решение для тех, кто хочет порадовать близких вкусной выпечкой без долгой подготовки. Блюдо готовится из минимального набора ингредиентов и сохраняет яркий летний вкус.

Для приготовления потребуется: 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 стакана ягод. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в форму, сверху распределите ягоды. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C. Ключевой секрет — использование слегка подмороженных ягод, которые не дают излишней влаги и сохраняют форму при выпекании. Подавайте остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
десерты
рецепты
ягоды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.