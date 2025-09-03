Эту ягодную шарлотку съедают до крошки — рецепт ленивой хозяйки

Эта шарлотка — быстрый и простой десерт, который сочетает нежность бисквита и сочность свежих ягод. Идеальное решение для тех, кто хочет порадовать близких вкусной выпечкой без долгой подготовки. Блюдо готовится из минимального набора ингредиентов и сохраняет яркий летний вкус.

Для приготовления потребуется: 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 стакана ягод. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в форму, сверху распределите ягоды. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C. Ключевой секрет — использование слегка подмороженных ягод, которые не дают излишней влаги и сохраняют форму при выпекании. Подавайте остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.