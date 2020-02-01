https://static.news.ru/photo/96f9ac2c-de4a-11e9-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

22-летний житель Московской области Александр напал на свою мать и племянника с ножом. Позднее он нанёс себе увечья.

Мужчина причинил вред своим родственникам в Раменском на улице Чугунова, передаёт Mash. Согласно предварительным данным, нападавший был в состоянии наркотического опьянения.

В настоящий момент Александр задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве обиженный покупатель одного из столичных магазинов напал с ножом на мужчину, который в результате получил ранение в область ноги и был госпитализирован. Причиной стало сделанное ему замечание, писал NEWS.ru.