22-летний житель Московской области Александр напал на свою мать и племянника с ножом. Позднее он нанёс себе увечья.
Мужчина причинил вред своим родственникам в Раменском на улице Чугунова,
В настоящий момент Александр задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Москве обиженный покупатель одного из столичных магазинов напал с ножом на мужчину, который в результате получил ранение в область ноги и был госпитализирован. Причиной стало сделанное ему замечание, писал NEWS.ru.
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