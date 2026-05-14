Жир на плите сидел как приклеенный: копеечная смесь смыла нагар за пять минут

Старый жир на плите иногда кажется вечным — особенно возле конфорок и на рельефных поверхностях. Обычные средства приходится долго держать, потом еще тереть до боли в руках. Но есть старый домашний способ, который снова набирает популярность у хозяек.

Все, что понадобится, — сода и перекись водорода. Вместе они отлично размягчают нагар и растворяют застывший жир без едкого запаха и дорогой химии. Для смеси нужно взять три ложки соды и одну ложку перекиси. Должна получиться густая паста.

Нанесите ее на грязные участки плиты и оставьте примерно на пять минут. Особенно хорошо смесь работает на эмали и нержавейке. За это время жир начинает отходить сам, поэтому не придется яростно скрести поверхность.

После выдержки достаточно пройтись мягкой губкой, а затем протереть плиту влажной тряпкой. Для блеска поверхность лучше вытереть насухо.

Если загрязнения очень старые, можно добавить пару капель жидкого мыла. Такой способ не только экономит деньги, но и помогает быстро привести кухню в порядок без тяжелого запаха чистящих средств и бесконечной уборки.

Автор Марина Макарова уже попробовала эти способы уборки. Будьте осторожны с покрытием плиты, чтобы не повредить его.

