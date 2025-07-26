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26 июля 2025 в 05:35

Идеальное желе из смородины без возни и стерилизации! Самый простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желе из черной смородины — королевский десерт своими руками. Этот насыщенный витаминами десерт станет настоящим украшением зимнего стола. Черная смородина дает желе идеальную консистенцию без добавления желатина — благодаря природному пектину в ягодах. Готовится просто, а результат впечатляет!

Возьмите 1 кг спелой черной смородины, переберите и промойте. Залейте ягоды 500 мл воды, доведите до кипения и варите 15 минут на среднем огне, пока ягоды не полопаются. Протрите массу через сито, чтобы получить чистый сок без косточек и кожуры.

В смородиновый сок (должно получиться около 800 мл) добавьте 1 кг сахара. Поставьте на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, около 40-50 минут. Проверяйте готовность каплей на холодной тарелке — если желе держит форму, оно готово.

Разлейте горячее желе по стерильным банкам, закройте крышками и переверните до остывания. Храните в прохладном месте. Это желе идеально подходит к тостам, сырникам или как прослойка для тортов.

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смородина
желе
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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