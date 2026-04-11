11 апреля 2026 в 09:35

Желейные яйца вместо крашенок: разноцветные, яркие и нарядные. Украшение пасхального стола

Беру яичную скорлупу, соки, молоко и желатин — и готовлю разноцветное желе, которое выглядит как настоящие пасхальные яйца. Это гениально простое и невероятно красивое угощение, идеальное для праздничного стола, когда хочется удивить гостей необычным десертом.

Получается обалденная вкуснятина: слоистое, яркое желе с молочным вкусом, кислинкой вишни, свежестью апельсина и легкой ноткой киви.

Для приготовления вам понадобится: 8 яиц, 250 мл молока, 125 мл вишневого сока, 125 мл апельсинового сока, 30 г желе со вкусом киви, 20 г желатина, 1 столовая ложка сахара. Яйца вымойте с содой, обсушите. С тупого конца сделайте отверстие, вылейте содержимое, скорлупу промойте и высушите. Желе из киви разведите в 125 мл воды. В молоко добавьте сахар и 10 г желатина, в соки — по 5 г желатина.

Оставьте набухать, затем прогрейте в микроволновке до растворения. Заполняйте скорлупу слоями по 2 мл, чередуя цвета, каждый раз отправляя в холодильник на 10–15 минут. После полного застывания очистите яйца от скорлупы. Получается невероятно красиво и вкусно.

Мария Левицкая
