Не кормите старье: срежьте эти ветки у смородины — и ягоды вырастут крупными и сладкими

Весенняя обрезка смородины — это ключевая процедура, которая напрямую влияет на размер и сладость ягод. Если пренебречь правилами, куст загущается, ягода мельчает, а урожайность падает.

Главное правило — успеть до набухания почек, пока растение еще спит. В сухой и солнечный день при температуре около +3–7°C первым делом проводят санитарную обрезку: удаляют все больные, сухие, подмерзшие и поломанные ветки, а также побеги, растущие внутрь куста или лежащие на земле. Срезы делают под углом 45 градусов, на 5 мм выше оставленной почки.

У черной смородины плодоношение активно на ветвях 2–4 лет, поэтому все побеги старше 5 лет (с темной потрескавшейся корой) вырезают у основания. На взрослом кусте оставляют 4-5 сильных однолетних побегов и 10–15 ветвей всех возрастов. У красной и белой смородины принцип иной: их ветки плодоносят до 7-8 лет, поэтому старые побеги удаляют только после этого срока, а верхушки не укорачивают, так как основное плодоношение сосредоточено именно там.

Помните: не кормите старье. Соблюдение этих правил вернет к жизни даже старый куст и обеспечит урожай крупных, сладких ягод.

