04 апреля 2026 в 05:00

Не кормите старье: срежьте эти ветки у смородины — и ягоды вырастут крупными и сладкими

Фото: D-NEWS.ru
Весенняя обрезка смородины — это ключевая процедура, которая напрямую влияет на размер и сладость ягод. Если пренебречь правилами, куст загущается, ягода мельчает, а урожайность падает.

Главное правило — успеть до набухания почек, пока растение еще спит. В сухой и солнечный день при температуре около +3–7°C первым делом проводят санитарную обрезку: удаляют все больные, сухие, подмерзшие и поломанные ветки, а также побеги, растущие внутрь куста или лежащие на земле. Срезы делают под углом 45 градусов, на 5 мм выше оставленной почки.

У черной смородины плодоношение активно на ветвях 2–4 лет, поэтому все побеги старше 5 лет (с темной потрескавшейся корой) вырезают у основания. На взрослом кусте оставляют 4-5 сильных однолетних побегов и 10–15 ветвей всех возрастов. У красной и белой смородины принцип иной: их ветки плодоносят до 7-8 лет, поэтому старые побеги удаляют только после этого срока, а верхушки не укорачивают, так как основное плодоношение сосредоточено именно там.

Помните: не кормите старье. Соблюдение этих правил вернет к жизни даже старый куст и обеспечит урожай крупных, сладких ягод.

Ранее стало известно, чем подкормить землю в теплицах для хорошего урожая помидоров.

Проверено редакцией
Читайте также
Урожая не будет: это смородина не любит — 3 ошибки весной, из-за которых все идет не так
Общество
Урожая не будет: это смородина не любит — 3 ошибки весной, из-за которых все идет не так
Обрезка смородины и крыжовника весной: 5 правил для богатого урожая
Семья и жизнь
Обрезка смородины и крыжовника весной: 5 правил для богатого урожая
5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы
Общество
5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы
На смену обычным: баклажаны сажаю необыкновенные — 3 сорта. Мясистые, неприхотливые, и урожая будет полно
Общество
На смену обычным: баклажаны сажаю необыкновенные — 3 сорта. Мясистые, неприхотливые, и урожая будет полно
Геотекстиль, щепа или старый ковер: выбираем и забываем о сорняках между грядками навсегда
Общество
Геотекстиль, щепа или старый ковер: выбираем и забываем о сорняках между грядками навсегда
Дарья Иванова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

