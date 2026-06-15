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15 июня 2026 в 17:00

Огород прет, как на дрожжах, после одной подкормки: секрет оказался очень простым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники поливают грядки обычной водой и не ждут от растений особых чудес. Овощам особенно нужна поддержка, ведь именно сейчас закладывается будущий урожай. Опытные огородники в этот период используют простую подкормку с аммиачной селитрой.

Главное преимущество этого удобрения — двойное действие. Одна часть азота быстро попадает к растениям и помогает активно наращивать зеленую массу. Вторая работает медленнее, постепенно питая корни и поддерживая рост еще долгое время.

Для приготовления раствора в бочку на 200 литров теплой воды добавляют 15 столовых ложек аммиачной селитры и хорошо размешивают. Такой подкормкой поливают растения по влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на грядках с томатами и перцами и заметила, что растения стали крепче и быстрее пошли в рост. Она советует не превышать дозировку и обязательно чередовать азотные подкормки с золой, чтобы сохранить баланс питания в почве.

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Проверено редакцией
дачники
удобрения
растения
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
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