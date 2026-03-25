25 марта 2026 в 21:28

Посыпьте это в теплице весной — и помидоры будут плодоносить пуще прежнего: для суперурожая

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о небывалом урожае томатов в теплице? Секрет кроется в правильной весенней подготовке почвы.

Чтобы помидоры росли как на дрожжах и плодоносили пуще прежнего, необходимо рассыпать по грядкам древесную золу — она обогатит землю калием и фосфором, необходимыми для завязи и созревания плодов, а также раскислит почву.

Не менее эффективно внесение перепревшего компоста или биогумуса, которые станут питательной средой для мощного роста. Но настоящий «секретный ингредиент» — это горчичный жмых, который не только удобряет, но и защищает почву от проволочника и грибковых заболеваний.

Для суперурожая посыпьте эти добавки в теплице весной, за пару недель до высадки рассады, слегка заделайте граблями и пролейте водой. Эти простые меры создадут идеальные условия для ваших томатов, и они отблагодарят вас богатейшим урожаем.

помидоры
теплицы
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
