07 мая 2026 в 11:23

Жарить огурцы — звучит странно, зато как вкусно! Гости думают, что заказал доставку корейской еды

Фото: D-NEWS.ru
Огурцы — герои вока. Я тоже удивился, когда впервые попробовал их жарить. Крахмальная панировка превращает водянистый овощ в упругие ломтики с хрустом, а чеснок и кунжутное масло создают эффект дорогой закуски.

Что понадобится

Огурцы — 3 шт., крахмал кукурузный — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, масло кунжутное нерафинированное — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., перец чили молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Огурцы очищаю от кожицы, разрезаю вдоль и чайной ложкой удаляю семена. Нарезаю брусочками шириной 1,5 см, солю и оставляю в дуршлаге на 20 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

После промываю теплой водой тщательно обсушиваю и обваливаю в крахмале. В разогретом воке с кунжутным маслом обжариваю измельченный чеснок с молотым чили — 30 секунд, затем добавляю огурцы и жарю, активно перемешивая, ровно 4 минуты до появления корочки. Подаю сразу же.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
