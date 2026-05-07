Жарить огурцы — звучит странно, зато как вкусно! Гости думают, что заказал доставку корейской еды

Огурцы — герои вока. Я тоже удивился, когда впервые попробовал их жарить. Крахмальная панировка превращает водянистый овощ в упругие ломтики с хрустом, а чеснок и кунжутное масло создают эффект дорогой закуски.

Что понадобится

Огурцы — 3 шт., крахмал кукурузный — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, масло кунжутное нерафинированное — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., перец чили молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Огурцы очищаю от кожицы, разрезаю вдоль и чайной ложкой удаляю семена. Нарезаю брусочками шириной 1,5 см, солю и оставляю в дуршлаге на 20 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

После промываю теплой водой тщательно обсушиваю и обваливаю в крахмале. В разогретом воке с кунжутным маслом обжариваю измельченный чеснок с молотым чили — 30 секунд, затем добавляю огурцы и жарю, активно перемешивая, ровно 4 минуты до появления корочки. Подаю сразу же.

