Жареные кабачки в соево-медовом маринаде: неповторимый вкус покоряет с первой пробы! Ароматные, пикантные и удивительно сочные, они стали хитом среди всех моих знакомых. Идеальная холодная закуска, которая прекрасно дополняет любое основное блюдо.

Ингредиенты

Кабачки молодые — 2–3 шт.

Чеснок — 3–4 зубчика

Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок

Сок лимонный — 3–4 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец черный — по желанию

Приготовление

Кабачки нарежьте поперечными пластинами толщиной 0,7–1 см. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте зелень с чесноком, лимонным соком, соевым соусом, медом, солью и перцем. В контейнере выкладывайте кабачки слоями, перемазывая каждый слой зеленой смесью. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут для маринования. Подавайте охлажденными как самостоятельную закуску или гарнир к мясу.

Совет: для диетического варианта запеките кабачки в духовке при 200 °C 15–20 минут, сбрызнув маслом.

