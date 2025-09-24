Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 07:00

Жареные кабачки в соево-медовом маринаде: неповторимый вкус покоряет с первой пробы

Жареные кабачки в соево-медовом маринаде: неповторимый вкус покоряет с первой пробы! Ароматные, пикантные и удивительно сочные, они стали хитом среди всех моих знакомых. Идеальная холодная закуска, которая прекрасно дополняет любое основное блюдо.

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 2–3 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок
  • Сок лимонный — 3–4 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по желанию

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте поперечными пластинами толщиной 0,7–1 см. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте зелень с чесноком, лимонным соком, соевым соусом, медом, солью и перцем.
  2. В контейнере выкладывайте кабачки слоями, перемазывая каждый слой зеленой смесью. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут для маринования. Подавайте охлажденными как самостоятельную закуску или гарнир к мясу.

Совет: для диетического варианта запеките кабачки в духовке при 200 °C 15–20 минут, сбрызнув маслом.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с творожной начинкой. Простая закуска с шикарным вкусом.

