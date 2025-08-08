Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Жареные кабачки в банке — вкус лета зимой! Закуска к любому блюду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные кабачки в банке — вкус лета зимой! Эта простая закуска станет вашим секретным оружием, когда нужно быстро накрыть стол или просто добавить к ужину ароматное летнее напоминание.

Ингредиенты

  • Молодые кабачки — 1,5 кг
  • Чеснок — 5–6 зубчиков
  • Укроп свежий — 1 пучок

Для маринада (на 0,5 л банку)

  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Уксус 9% — 3 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Кипяток — 150 мл

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем кружочками толщиной 1 см. Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до золотистых полосок. На дно стерильной банки выкладываем веточку укропа и пару долек чеснока, затем плотно укладываем кабачки. Повторяем слои, слегка утрамбовывая.
  2. В отдельной емкости смешиваем все компоненты маринада, кроме кипятка. Заливаем этой смесью кабачки, затем добавляем кипяток до верха банки. Сразу закатываем стерильными крышками, переворачиваем и укутываем одеялом до полного остывания.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

кабачки
соленья
закатки
закрутки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
