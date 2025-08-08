Жареные кабачки в банке — вкус лета зимой! Закуска к любому блюду

Жареные кабачки в банке — вкус лета зимой! Эта простая закуска станет вашим секретным оружием, когда нужно быстро накрыть стол или просто добавить к ужину ароматное летнее напоминание.

Ингредиенты

Молодые кабачки — 1,5 кг

Чеснок — 5–6 зубчиков

Укроп свежий — 1 пучок

Для маринада (на 0,5 л банку)

Масло растительное — 3 ст. л.

Уксус 9% — 3 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Кипяток — 150 мл

Приготовление

Кабачки нарезаем кружочками толщиной 1 см. Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до золотистых полосок. На дно стерильной банки выкладываем веточку укропа и пару долек чеснока, затем плотно укладываем кабачки. Повторяем слои, слегка утрамбовывая. В отдельной емкости смешиваем все компоненты маринада, кроме кипятка. Заливаем этой смесью кабачки, затем добавляем кипяток до верха банки. Сразу закатываем стерильными крышками, переворачиваем и укутываем одеялом до полного остывания.

