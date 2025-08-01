Завтрак за 10 минут! Кабачковые гнёзда с яйцом — обалденно вкусно и просто

Завтрак за 10 минут! Кабачковые гнёзда с яйцом — обалденно вкусно и просто

Кабачковые гнёзда с яйцом — идеальный летний завтрак. Когда летом на грядках созревают молодые кабачки, самое время приготовить этот простой, но невероятно вкусный завтрак. Нежные кабачковые оладушки с хрустящей корочкой, ароматной зеленью и расплавленным сыром, дополненные сочным яйцомЮ — настоящее объятие для ваших вкусовых рецепторов! Готовится за 15 минут, а удовольствия хватит на весь день.

Готовим шаг за шагом:

Начните с подготовки овощей. 1 средний цукини (около 300 г) натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, затем отожмите лишний сок. Пучок зеленого лука и укропа мелко порубите. 1-2 зубчика чеснока пропустите через пресс.

В большой миске смешайте кабачки, зелень, чеснок. Добавьте 2 яйца, 50–70 г натертого сыра, 5 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте — тесто должно быть похожим на густую сметану.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя «гнёзда» с углублением в центре. Обжаривайте 2-3 минуты до золотистой корочки, затем аккуратно переверните.

В углубление каждого «гнезда» вбейте по небольшому яйцу (можно использовать только желтки). Накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты, пока белок не схватится. Для красивой подачи посыпьте свежей зеленью и тертым сыром.

Подавайте сразу же, пока кабачковые гнёзда хрустящие, а яйцо сохраняет нежную текстуру.

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