Заслуженный учитель России рассказал о значении ветеранов СВО для школы Директор Ямбург - NEWS.ru: у ветеранов СВО развит эмоциональный интеллект

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Ветераны спецоперации могут донести до школьников, что чувствует человек на войне, как это отражается на его близких, рассказал NEWS.ru заслуженный учитель России Евгений Ямбург. По его мнению, у бывших участников боевых действий развит эмоциональный интеллект, что очень важно для пре.

Ветераны СВО будут востребованы в школах. Ну, например, для такого серьезного предмета — основы безопасности жизнедеятельности. Люди, которые участвовали в боевых действиях — не на словах, а на деле могут передать, что чувствует человек на войне, как это отражается на его близких. Мы мало уделяем развитию эмоционального интеллекта, то есть эмпатии, сострадания. А у ветеранов он развит, они способны чужую боль воспринимать как свою собственную. Это будет их преимуществом, — заявил Ямбург.

Он добавил, что бывшие участники боевых действий также смогут пройти профессиональную подготовку, чтобы преподавать другие предметы. Для этого им придется пройти переподготовку в магистратурах педвузов.

Ветераны СВО могут преподавать предметы в соответствии со своей профессиональной квалификацией. Но им, скорее всего, придется пройти переподготовку в магистратурах педагогических вузов, куда их с радостью примут. Это касается не только ветеранов — в последнее время успешные в своих отраслях люди становятся учителями, ведь это — интересная и творческая профессия. А в Москве и платят им прилично, можно содержать семью, — сказал Ямбург.

Ранее в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что ветераны спецоперации абсолютно точно будут привлечены к работе с подрастающим поколением. Таким образом он ответил на вопрос военнослужащих, которые поинтересовались о своем дальнейшем трудоустройстве.