Заслуженный пилот объяснил, почему ВС России крайне нуждаются в Ту-160 Заслуженный пилот Сытник: ВС России нуждаются в Ту-160М, он может уйти от западных истребителей без форсажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-160

Вооруженные силы России «крайне нуждаются» в стратегических ракетоносцах Ту-160М, предположил в разговоре с NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, Ту-160М «очень актуален» для современных боевых действий, так как способен уйти от истребителей противника без использования форсажа, развивая скорость до 2,8 Маха.

Ту-160М очень актуален для современных боевых действий. Мы крайне нуждаемся в нем. В Европе и США до такой машины не додумались еще. Он легко уходит от истребителей даже без форсажа, его не смогут догнать, у него без форсажа скорость 2,8 Маха. Это говорит о многом. У него очень хорошая аэродинамика, изменяемая геометрия крыла. Когда 1,2-1,5 Маха, крыло уходит, увеличивает стреловидность, уменьшая сопротивление и увеличивая скорость полета, — добавил Сытник.

Он подчеркнул, что новейшие модернизированные Ту-160М получат новое оружие, а также улучшенные двигатели и приборы для навигации и наведения. Эксперт отметил, что государственные испытания Ту-160М продолжатся от трех месяцев до года в зависимости от глубины модернизации.

Ростех 6 июля заявил о начале государственных совместных испытаний стратегического ракетоносца Ту-160М.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.

Военэксперт также указал, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые два по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.