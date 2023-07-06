Заслуженный пилот раскрыл детали модернизации ракетоносца Ту-160М Заслуженный пилот России Сытник: новейшие Ту-160М получат новое оружие, улучшенные двигатели и бортовое оборудование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейшие российские стратегические ракетоносцы Ту-160М получат новое оружие, а также улучшенные двигатели и приборы для навигации и наведения, предположил в разговоре с NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. Эксперт отметил, что государственные испытания Ту-160М продолжатся от трех месяцев до года, в зависимости от глубины модернизации.

Если литера «М», то могли усовершенствовать двигатели, приборы. Но, в основном, улучшают вооружение. На них сто пудово стоит новое вооружение. Появились новые ракеты «Кинжал», Х-32, Х-35, поэтому под них идет модернизация самолета. В принципе, фюзеляж, управление, гидравлика останутся прежними. Могут улучшить системы наведения, навигации, контрольно-пилотажную группу приборов, — добавил Сытник.

Собеседник не исключил, что сначала Ту-160М испытают летчики КБ «Туполева», потом проверят заводские специалисты, а потом уже строевые экипажи.

Переучивание летного, инженерного, технического состава — обычное дело и обязательное. Испытания могут длиться три месяца, полгода, а если поменяли двигатель, то и год. Но дело в том, что испытываемая машина проверяется, на ней отрабатывают все новшества и замечания летчиков учтут при выпуске остальных машин серии, — подытожил Сытник.

Ростех 6 июля заявил о начале государственных совместных испытаний стратегического ракетоносца Ту-160М.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.

Военэксперт также отметил, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые два по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.