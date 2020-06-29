Защита журналистки Прокопьевой потребует проверки эксперта от обвинения

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Защита Псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, намерена потребовать от следствия проведения проверки в отношении эксперта-лингвиста Юлии Байковой. Об этом рассказал адвокат Виталий Черкасов.

По нашему мнению, эксперт Юлия Байкова намеренно ввела всех в заблуждение при проведении лингвистической экспертизы текста Прокопьевой - о своей профессиональной деятельности. Она не является штатным специалистом Хакасского государственного университета, - цитирует юриста РИА Новости.

Он добавил, что защита просила исключить экспертизу Байковой из перечня доказательств по делу, но суд это ходатайство не удовлетворил.

Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено после передачи в эфире «Эха Москвы» в ноябре 2018 года, в ходе которой журналистка говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске и его возможных причинах. Она допустила, что причиной теракта могли стать «государственные репрессии». Текст передачи был впоследствии опубликован «Псковской лентой новостей». По требованию Роспотребнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы.

Первое заседание суда по делу Прокопьевой должно было состояться 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса рассмотрение началось только 16 июня. Ранее NEWS.ru писал, что на переносе процесса настаивала сама журналистка. Она опасалась, что карантин помешает СМИ и правозащитникам осветить его.

Взрыв в ФСБ в Архангельске произошёл 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний Михаил Ж., который погиб на месте происшествия. По данным следствия, он придерживался анархистских взглядов.