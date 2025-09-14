Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 16:26

Зарплаты вечно не хватает? Проверьте, не делаете ли вы эти ошибки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кажется, что деньги тают прямо в руках, даже если зарплата выросла. Причина чаще всего не в сумме, а в привычках, которые мешают правильно распоряжаться доходами. Стоит исключить несколько ошибок — и финансы станут заметно стабильнее.

Первая ошибка — отсутствие бюджета. Многие тратят деньги хаотично и только в конце месяца понимают, что снова остались ни с чем. Простая таблица или приложение для учета расходов помогает увидеть картину целиком и держать финансы под контролем. Вторая ошибка — мелкие импульсивные покупки. Кажется, что кофе на бегу или лишний перекус не играют роли, но в сумме они съедают значительную часть бюджета. Третья ошибка — жизнь в кредит. Покупки в рассрочку и долги по картам дают иллюзию доступности, но приводят к тому, что приходится отдавать значительную часть зарплаты банку. Отказ от этих привычек дает ощутимый результат уже через месяц и позволяет откладывать деньги без лишних усилий.

Ранее также сообщалось, как сэкономить на мойке автомобиля. С этими советами вы сможете поддерживать чистоту машины без лишних затрат.

деньги
зарплаты
расходы
ошибки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
