19 апреля 2026 в 10:05

Запекаю картофель кубиками и смешиваю с огурцами — простой салат, который съедают первым. Даже без майонеза получается идеально

Иногда самые удачные салаты получаются буквально из подручных продуктов. Здесь все просто, но за счет запеченного картофеля вкус получается более насыщенным и «домашним».

Салат получается сытным, с легкой кислинкой от огурцов и приятным ароматом грибов. Подходит и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты: картофель — 500 г, соленые огурцы — 3 шт., зеленый горошек — 200 г, шампиньоны — 200 г, зелень — небольшой пучок, оливковое масло — 2–3 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Картофель нарезаю кубиками, солю, перчу и запекаю до румяной корочки, затем даю немного остыть. Шампиньоны режу ломтиками и обжариваю 5–7 минут до легкой золотистости — это важный момент для вкуса.

Огурцы нарезаю кубиками, зелень мелко рублю. В миске соединяю картофель, шампиньоны, огурцы и зеленый горошек.

Солю, перчу, заправляю оливковым маслом и аккуратно перемешиваю.

Ольга Шмырева
