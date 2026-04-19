Как только появляется первый редис, спешу готовить этот салат — настоящее весеннее чудо

Когда на рынках появляется первый хрустящий редис и ароматные грунтовые помидоры, настает время для этого салата. Его гениальность — в простоте, которая позволяет ярким вкусам свежих овощей звучать в полную силу.

Что понадобится

Сладкий крымский лук (или любой красный) — 1 шт., редис — 200–250 г, помидоры средние — 2–3 шт., уксус столовый (9%) или яблочный — 1 ст. л., сахар — 0,5 ч. л., масло растительное (оливковое, подсолнечное) — 2–3 ст. л., соль, молотый черный перец — по вкусу, свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Как готовлю

Лук очищаю и нарезаю тонкими полукольцами или перьями. Перекладываю в миску, добавляю соль, сахар и уксус, слегка переминаю руками и оставляю мариноваться на 5–10 минут.

Редис тщательно мою, обрезаю хвостики и нарезаю тонкими ломтиками или кружочками. Помидоры нарезаю дольками или крупными кусочками.

В салатник выкладываю маринованный лук (вместе с выделившимся соком), нарезанный редис и помидоры.

Заправляю растительным маслом, приправляю солью и свежемолотым черным перцем по вкусу, аккуратно перемешиваю. Сразу же подаю, украсив свежей рубленой зеленью, чтобы сохранить всю текстуру и свежесть овощей.

