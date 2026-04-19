Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 06:28

Как только появляется первый редис, спешу готовить этот салат — настоящее весеннее чудо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда на рынках появляется первый хрустящий редис и ароматные грунтовые помидоры, настает время для этого салата. Его гениальность — в простоте, которая позволяет ярким вкусам свежих овощей звучать в полную силу.

Что понадобится

Сладкий крымский лук (или любой красный) — 1 шт., редис — 200–250 г, помидоры средние — 2–3 шт., уксус столовый (9%) или яблочный — 1 ст. л., сахар — 0,5 ч. л., масло растительное (оливковое, подсолнечное) — 2–3 ст. л., соль, молотый черный перец — по вкусу, свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Как готовлю

Лук очищаю и нарезаю тонкими полукольцами или перьями. Перекладываю в миску, добавляю соль, сахар и уксус, слегка переминаю руками и оставляю мариноваться на 5–10 минут.

Редис тщательно мою, обрезаю хвостики и нарезаю тонкими ломтиками или кружочками. Помидоры нарезаю дольками или крупными кусочками.

В салатник выкладываю маринованный лук (вместе с выделившимся соком), нарезанный редис и помидоры.

Заправляю растительным маслом, приправляю солью и свежемолотым черным перцем по вкусу, аккуратно перемешиваю. Сразу же подаю, украсив свежей рубленой зеленью, чтобы сохранить всю текстуру и свежесть овощей.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
еда
салаты
овощи
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.