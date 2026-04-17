Если вы не делали картофельные биточки, возьмите этот рецепт: простое блюдо, которое съедают быстрее котлет. Сытно и без лишних трат

Если вы не делали картофельные биточки, возьмите этот рецепт: простое блюдо, которое съедают быстрее котлет. Сытно и без лишних трат

Иногда из самых обычных продуктов получается блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Эти картофельные биточки как раз из таких: мягкие внутри, с румяной корочкой снаружи и приятным ароматом зелени. Отличный вариант, когда нужно быстро накормить семью чем-то простым и вкусным.

Ингредиенты: картофель отварной — 800 г, яйцо — 1 шт., зеленый лук и зелень — по вкусу, адыгейский сыр — 100 г, чеснок — 1 зубчик, паприка — 1 ч. л., соль, черный перец — по вкусу, мука — для обваливания, растительное масло — для жарки.

Отварной картофель разминаю в пюре, добавляю яйцо, мелко нарезанную зелень, тертый адыгейский сыр и чеснок.

Приправляю солью, перцем и паприкой, перемешиваю до однородной массы. Формирую небольшие биточки, слегка обваливаю в муке и обжариваю на сковороде до золотистой корочки.

