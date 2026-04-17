Печенье из картошки? Все удивлялись, но потом сметали с тарелки обеими руками — вот рецепт

Печенье бывает не только сладким. Это картофельно-сырное тесто с прованскими травами бросает вызов стереотипам, предлагая соленую хрустящую альтернативу.

Что понадобится

Вареный картофель (очищенный) — 250 г, твердый сыр (например, чеддер) — 100 г, сливочное масло (охлажденное) — 70 г, пшеничная мука — 100 г, манная крупа — 2 ст. л., яичный желток, прованские травы — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., мука для подпыла.

Как готовлю

Картофель и сыр тру на мелкой терке, масло — на крупной. Смешиваю муку, манку и соль.

Соединяю картофель, сыр, масло, желток, травы, добавляю мучную смесь, замешиваю тесто. Охлаждаю 30 минут.

Раскатываю в колбаску, режу на 10–12 частей. Каждую раскатываю тонко, складываю стопкой, раскатываю в пласт 3-4 мм.

Нарезаю, выпекаю при 180 °C 25–30 минут. Остужаю на решетке.

