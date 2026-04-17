Пара яиц и один лимон. Пеку нежные «лимончики» к чаю — без миксера, без масла, без хлопот

Беру муку, яйцо и лимон — и за 20 минут готовлю печенье без сливочного масла, которое получается рассыпчатым, нежным и буквально тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки, а масла в холодильнике не оказалось.

Получается обалденная вкуснятина: золотистое, хрустящее снаружи и мягкое внутри, с яркой лимонной ноткой и тонкой кислинкой, которая не дает печенью быть приторным.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 200 г сахара, 300 г муки, лимон (цедра и сок), чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 3 столовые ложки растительного масла. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены, добавьте масло, сок и цедру лимона, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно введите в жидкую массу, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенье формочками. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180 °С 12–15 минут до легкого золотистого цвета. Остудите на решетке. Это печенье исчезает быстрее, чем вы его испекли.

