17 апреля 2026 в 11:00

Пара яиц и один лимон. Пеку нежные «лимончики» к чаю — без миксера, без масла, без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, яйцо и лимон — и за 20 минут готовлю печенье без сливочного масла, которое получается рассыпчатым, нежным и буквально тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки, а масла в холодильнике не оказалось.

Получается обалденная вкуснятина: золотистое, хрустящее снаружи и мягкое внутри, с яркой лимонной ноткой и тонкой кислинкой, которая не дает печенью быть приторным.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 200 г сахара, 300 г муки, лимон (цедра и сок), чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 3 столовые ложки растительного масла. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены, добавьте масло, сок и цедру лимона, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно введите в жидкую массу, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенье формочками. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180 °С 12–15 минут до легкого золотистого цвета. Остудите на решетке. Это печенье исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
Семья и жизнь
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
На терке ничего тереть не надо. Морковный пирог из трех ингредиентов: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
На терке ничего тереть не надо. Морковный пирог из трех ингредиентов: простая и вкусная выпечка к чаю
Булочный пирог с фаршем — куда лучше хачапури и чебуреков: сочнее, нежнее и без грязной сковороды
Общество
Булочный пирог с фаршем — куда лучше хачапури и чебуреков: сочнее, нежнее и без грязной сковороды
Никаких дрожжей, никакой расстойки: «надутые» лепешки с зеленью, как в Турции, только вкуснее
Общество
Никаких дрожжей, никакой расстойки: «надутые» лепешки с зеленью, как в Турции, только вкуснее
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
Семья и жизнь
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО
В Госдуме призвали спасти одно из важнейших военных предприятий
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

