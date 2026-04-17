На терке ничего тереть не надо. Морковный пирог из трех ингредиентов: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру готовую смесь для кекса, яйца и натертую морковь — и за полчаса пеку морковный пирог, который выручает, когда гости уже в дверях. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашнего десерта, а возиться с тестом нет ни сил, ни времени.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный пирог с пряным ароматом и сладкой морковью, а сверху — густая сливочная глазурь, которая делает его похожим на кондитерский шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готовой смеси для пряного кекса (около 450 г), 3 яйца, 1 стакан воды, 1/2 стакана растительного масла, 2 стакана натертой моркови (можно купить уже готовую в отделе овощей). Для глазури: 227 г сливочного сыра, 2 стакана сахарной пудры.

Разогрейте духовку до 175 °С. В миске смешайте смесь, яйца, воду и масло, взбейте до однородности, затем добавьте морковь и аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в форму, выпекайте 23–28 минут до сухой зубочистки. Полностью остудите. Для глазури взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой, покройте пирог. Этот десерт спасет любой прием гостей.

