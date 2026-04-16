Булочный пирог с фаршем — куда лучше хачапури и чебуреков: сочнее, нежнее и без грязной сковороды

Беру дрожжевое тесто, фарш и сыр — и пеку булочный пирог, который получается сочнее беляшей и вкуснее чебуреков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда, когда хочется мясной выпечки, но не хочется возиться с жаркой каждого пирожка по отдельности.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие румяные булочки из нежного теста, а внутри — сочная мясная начинка с луком и расплавленной сырной шапкой. Каждая булочка легко отделяется, резать пирог не нужно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 мл молока, 1 чайная ложка соли, 17 г дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 1 яйцо, 3 столовые ложки растительного масла, 350–400 г муки; для начинки — 350 г мясного фарша, 1 луковица, соль и перец по вкусу, 100 г сыра для посыпки. Отделите белок от желтка. Белок взболтайте с молоком, сахаром, солью и дрожжами, добавьте муку и масло, замесите тесто, оставьте на 30 минут. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Тесто разделите на 12 частей, скатайте шарики, приплюсните, выложите в форму. Сверху распределите начинку, смажьте желтком, посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °С 35 минут. Подавайте теплым — этот пирог исчезает мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Посейте в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный куст с вишневыми шапками. Для тех, кто любит яркие краски
На молоке — прошлый век: творожные булочки «Сахарные жемчужинки» готовятся за полчаса — пышнее пуха и вкуснее любой сдобы
Вместо хлеба к супу — эти пампушки: с нежным тыквенным вкусом и чесночным ароматом
Беру стакан молока и мак для посыпки — эти «Варенки» полюбите с первого взгляда: нежный мякиш и румяная корочка
Хватит мучиться с пирожками и беляшами: сочные улитки с мясом на сковороде — семья сядет и подсядет
Мария Левицкая
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Герой России рассказал, как космонавты поддерживают здоровье на МКС
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
