Булочный пирог с фаршем — куда лучше хачапури и чебуреков: сочнее, нежнее и без грязной сковороды

Булочный пирог с фаршем — куда лучше хачапури и чебуреков: сочнее, нежнее и без грязной сковороды

Беру дрожжевое тесто, фарш и сыр — и пеку булочный пирог, который получается сочнее беляшей и вкуснее чебуреков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда, когда хочется мясной выпечки, но не хочется возиться с жаркой каждого пирожка по отдельности.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие румяные булочки из нежного теста, а внутри — сочная мясная начинка с луком и расплавленной сырной шапкой. Каждая булочка легко отделяется, резать пирог не нужно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 мл молока, 1 чайная ложка соли, 17 г дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 1 яйцо, 3 столовые ложки растительного масла, 350–400 г муки; для начинки — 350 г мясного фарша, 1 луковица, соль и перец по вкусу, 100 г сыра для посыпки. Отделите белок от желтка. Белок взболтайте с молоком, сахаром, солью и дрожжами, добавьте муку и масло, замесите тесто, оставьте на 30 минут. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Тесто разделите на 12 частей, скатайте шарики, приплюсните, выложите в форму. Сверху распределите начинку, смажьте желтком, посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °С 35 минут. Подавайте теплым — этот пирог исчезает мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.