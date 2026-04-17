17 апреля 2026 в 12:22

Названа истинная причина подключения Германии к украинской системе DELTA

Военэксперт Дандыкин: Германия готовится напасть на Россию через платформу DELTA

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подключение Германии к украинской системе управлением боем DELTA связано с подготовкой к возможным ударам по России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, официальные высказывания о развитии искусственного интеллекта для ведения боя лишь прикрывают реальные цели Берлина.

Почему Украина предоставила ФРГ доступ к системе DELTA? Немцы прикрываются тем, что обучают искусственный интеллект для ведения боя через платформы управления, но на самом деле они изучают стратегии для нанесения ударов по России. Германия становится той главной страной, которая нацелена на нас. Поэтому именно ФРГ — это самый главный спонсор Киева, который не только поставляет ВСУ беспилотники, но и наблюдает в реальном времени за боевыми действиями. Берлин старается создать самую сильную армию в Европе. И для этой цели он усиливает финансирование и даже берет займы у других государств, — сказал Дандыкин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые договоренности между Украиной и Германией — это «смертельная щедрость». По ее словам, Берлин стал главным партнером Киева по вопросу «могилизации» украинцев.

Европа
Украина
Германия
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

