Подключение Германии к украинской системе управлением боем DELTA связано с подготовкой к возможным ударам по России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, официальные высказывания о развитии искусственного интеллекта для ведения боя лишь прикрывают реальные цели Берлина.

Почему Украина предоставила ФРГ доступ к системе DELTA? Немцы прикрываются тем, что обучают искусственный интеллект для ведения боя через платформы управления, но на самом деле они изучают стратегии для нанесения ударов по России. Германия становится той главной страной, которая нацелена на нас. Поэтому именно ФРГ — это самый главный спонсор Киева, который не только поставляет ВСУ беспилотники, но и наблюдает в реальном времени за боевыми действиями. Берлин старается создать самую сильную армию в Европе. И для этой цели он усиливает финансирование и даже берет займы у других государств, — сказал Дандыкин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые договоренности между Украиной и Германией — это «смертельная щедрость». По ее словам, Берлин стал главным партнером Киева по вопросу «могилизации» украинцев.