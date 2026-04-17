Этот яичный салат — король весны и лета. Простой, с пекинкой, но идеально подходит к любому горячему

Иногда самый удачный салат — это тот, что готовится за считаные минуты из простых продуктов. Легкий, свежий и сочный, он отлично дополняет любое горячее блюдо и не перегружает вкус. Такой вариант особенно выручает весной и летом, когда хочется чего-то быстрого и понятного.
Ингредиенты
Пекинская капуста — 500 г, помидор — 1 шт., кукуруза консервированная — 100 г, яйца — 3 шт. (и 1 в заправку), майонез или альтернатива — по вкусу, чеснок — 1 зубчик, зелень — небольшой пучок, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Пекинскую капусту нарезаю тонкими полосками, помидор и вареные яйца — аккуратными кусочками. Добавляю кукурузу и перемешиваю, чтобы салат получился равномерным и сочным.
Отдельно взбиваю майонез с вареным яйцом, чесноком и мелко нарезанной зеленью — именно она делает вкус более свежим и «живым».
Заправляю салат, слегка солю и перчу.
Ранее мы делились рецептом салата, который понравится всем. Нарезаем ветчину, яйца и пекинку. Простой салат, который исчезает со стола первым.