Запекать целую рыбу — долго. Готовлю минтай в сливочно-лимонном соусе. Нежно, сочно и без костей

Приготовление целой рыбы с головой и костями действительно может отпугнуть: это долго, требует сноровки, а риск подавиться мелкой косточкой остается всегда. Гораздо проще и быстрее обратить внимание на нежное филе белой рыбы, например минтая, которое идеально подходит для легких соусов. Этот рецепт раскрывает весь потенциал доступной рыбы, туша ее в воздушном сливочно-лимонном соусе. Блюдо готовится считаные минуты, а результат впечатляет: тающее во рту филе без единой кости в бархатном, с яркой цитрусовой ноткой соусе. Идеальный ужин без лишних хлопот.

Вам потребуется: 500 г филе минтая, 200 мл сливок 20%, сок половины лимона, 1 ч. л. лимонной цедры, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. растительного масла, соль, перец, свежий укроп.

Филе промойте, обсушите и нарежьте на порционные куски. Посолите и поперчите. В сковороде разогрейте растительное масло со сливочным. Обжарьте рыбу с двух сторон по 2 минуты до легкой корочки и переложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте пропущенный через пресс чеснок и пассеруйте 30 секунд. Влейте сливки, лимонный сок, добавьте цедру. Доведите соус до легкого загустения на среднем огне, помешивая. Верните рыбу в сковороду и тушите в соусе под крышкой 5–7 минут. Перед подачей посыпьте рубленым укропом. Подавайте с отварным рисом или молодым картофелем, полив сливочным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.