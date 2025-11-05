Запеканка круче чизкейка «Сан-Себастьян»: простые продукты творят настоящее чудо

Запеканка круче чизкейка «Сан-Себастьян» по вкусу и текстуре. Готовится из обычных продуктов: творога, сметаны, яиц и сахара. Эти простые продукты творят настоящее кулинарное чудо.

Для приготовления понадобится: 2 пачки творога (по 200 г), 4 яйца, 200 г сметаны и стакан сахара. Творог протрите через сито или пробейте блендером для идеальной гладкости. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану и творог, тщательно смешайте до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте массу и выпекайте 40–50 минут при 180 °C до золотистого верха. Оставьте остывать в духовке.

Вкус — это невероятно нежная, шелковистая и влажная текстура, с карамельной ноткой и совершенным балансом сладости и легкой кислинки. Настоящая магия в каждой ложке!

