Заливаю курицу газировкой — через час подаю крылья с глянцевой глазурью и ароматом имбиря

Это гениально простой способ приготовить крылышки, которые не требуют длительного маринования и сложных соусов. Никакого вреда от сладкой газировки — только магия пузырьков, размягчающих мясо.

Получается обалденная вкуснятина: крылышки с хрустящей, карамелизованной корочкой, пропитанные пряным маринадом из соевого соуса, имбиря и чеснока. Газировка делает мясо невероятно нежным и мягким, оно буквально отходит от косточки, а в духовке появляется глянцевая золотистая корочка с легким сладковатым привкусом.

Это блюдо достойно праздничного стола и идеально для уютного ужина с семьей или друзьями. Готовится просто, получается эффектно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриных крылышек, 250 мл газированной воды (Sprite, 7UP или просто сильногазированная минералка), 50 мл соевого соуса, 1 ч. ложка тертого свежего имбиря, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, 1 ст. ложка кунжута для посыпки.

Крылышки вымойте, обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте газировку, соевый соус, натертый имбирь, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Залейте крылышки маринадом, перемешайте. Уберите в холодильник на 1–2 часа. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите крылышки вместе с маринадом в форму для запекания. Запекайте 30–40 минут, периодически поливая крылышки соусом из формы, чтобы они покрывались глянцевой карамельной корочкой. Перед подачей посыпьте кунжутом. Подавайте горячими с овощным салатом или рисом.

