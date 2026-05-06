День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 18:00

Заливаю курицу газировкой — через час подаю крылья с глянцевой глазурью и ароматом имбиря

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой способ приготовить крылышки, которые не требуют длительного маринования и сложных соусов. Никакого вреда от сладкой газировки — только магия пузырьков, размягчающих мясо.

Получается обалденная вкуснятина: крылышки с хрустящей, карамелизованной корочкой, пропитанные пряным маринадом из соевого соуса, имбиря и чеснока. Газировка делает мясо невероятно нежным и мягким, оно буквально отходит от косточки, а в духовке появляется глянцевая золотистая корочка с легким сладковатым привкусом.

Это блюдо достойно праздничного стола и идеально для уютного ужина с семьей или друзьями. Готовится просто, получается эффектно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриных крылышек, 250 мл газированной воды (Sprite, 7UP или просто сильногазированная минералка), 50 мл соевого соуса, 1 ч. ложка тертого свежего имбиря, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, 1 ст. ложка кунжута для посыпки.

Крылышки вымойте, обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте газировку, соевый соус, натертый имбирь, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Залейте крылышки маринадом, перемешайте. Уберите в холодильник на 1–2 часа. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите крылышки вместе с маринадом в форму для запекания. Запекайте 30–40 минут, периодически поливая крылышки соусом из формы, чтобы они покрывались глянцевой карамельной корочкой. Перед подачей посыпьте кунжутом. Подавайте горячими с овощным салатом или рисом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
Общество
На ужин готовлю два в одном. Курица в картофельной соломке — вкуснее и нежнее отбивных
Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова
Общество
Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова
Натираю сырки, добавляю крабовые палочки, огурец и чеснок с яйцами — салат «Добрый вечер»: встречаем гостей вкусно и без нервотрепки
Общество
Натираю сырки, добавляю крабовые палочки, огурец и чеснок с яйцами — салат «Добрый вечер»: встречаем гостей вкусно и без нервотрепки
рецепты
курица
ужины
маринады
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.