13 августа 2025 в 19:47

Залила и забыла до звонка таймера! Кабачковая запеканка по-венгерски!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая запеканка по-венгерски — сытно, просто и без заморочек. Когда хочется вкусного ужина без долгой возни у плиты, эта запеканка станет настоящей палочкой-выручалочкой. Нежные кабачки, сочная курочка и ароматная паприка — вот и весь секрет этого душевного блюда, которое готовится практически само.

Как приготовить:

Молодые кабачки (500 г) нарежьте кружочками, посолите и дайте постоять 10 минут. Куриное филе (300 г) нарежьте кубиками и обжарьте с луком до легкой румяности. В форму выложите слоями: кабачки, курицу, снова кабачки.

Смешайте 200 мл сметаны с 2 яйцами, 1 ст. л. сладкой паприки и щепоткой молотого перца. Залейте запеканку и посыпьте тертым сыром (150 г). Выпекайте 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
запеканка
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
