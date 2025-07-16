Закусочные шарики исчезают со стола мгновенно! Вкусняшка из оливок и сыра

Закусочные шарики исчезают со стола мгновенно! Вкусняшка из оливок и сыра

Закусочные шарики исчезают со стола мгновенно! Вкусняшка из оливок и сыра! Представьте: нежная сырная паста, пикантная маслина внутри и хрустящая ореховая крошка снаружи. Эти шарики исчезают со стола мгновенно! Идеальная закуска к вину или аперитиву, которая удивит даже самых искушённых гостей.

Ингредиенты

Сыр твёрдый — 300 г

Сыр плавленый — 300 г

Маслины без косточек — 150 г

Майонез — 150 г

Грецкие орехи — 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Натрите оба вида сыра на мелкой тёрке. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез, тщательно перемешайте. Для пикантности можно добавить щепотку паприки или молотого перца. Измельчите орехи в крошку с помощью скалки или блендера. Сформируйте из сырной массы небольшие шарики. В каждый шарик спрячьте маслину, тщательно залепив. Обваляйте заготовки в ореховой крошке со всех сторон.

Эти изысканные шарики лучше подавать охлаждёнными — так они держат форму и раскрывают вкус.

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