Пеку перцы и смешиваю с 3 простыми ингредиентами: готовим чумовую закуску на поджаристый хлеб — идеально к вину и просто так

Пеку перцы и смешиваю с 3 простыми ингредиентами: готовим чумовую закуску на поджаристый хлеб — идеально к вину и просто так

Пеку перцы 20 минут и смешиваю с 3 простыми ингредиентами: готовим чумовую закуску на поджаристый хлеб — идеально к вину и просто так. Хотите встретить гостей яркой и вкусной закуской? Тогда обратите внимание на этот рецепт — простая и оригинальная закуска из печёных перцев, оливок, творожного сыра и красной луковички. Эта закуска гарантированно соберёт восторженные отзывы и порадует богатством вкусов.

Возьмите два красных болгарских перца, запеките их целиком в духовке при 200 градусах около 20 минут. Затем остудите, очистите от семян и кожи, нарежьте полосками. Красный лук (четвертинка средней луковицы) порежьте тонкими полукольцами. Оливки (примерно 100 г) нарежьте на четвертинки.

Творожный сыр (около 100 г) смешайте с двумя-тремя чайными ложками лимонного сока и щепоткой морской соли. Получившейся массой щедро заправьте слои из перцев, лука и оливок. Украсьте несколькими каплями оливкового масла и посыпьте семенами кунжута. Такая закуска изумительна в сочетании с белым сухим вином и отлично впишется в любое застолье. Пробуйте, экспериментируйте и радуйте близких новыми вкусами!

Ранее мы готовили быструю закуску в батоне. Быстрее пиццы, вкуснее хот-дога — это обалденный рецепт, который выручит всегда.