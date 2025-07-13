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13 июля 2025 в 09:15

Вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты! Тарталетки с салями и корейской морковью — яркая закуска, которую удобно подать или взять с собой в гости. Всё готовится быстро, а вкус получается насыщенным, пикантным и сбалансированным. Главное — собрать их перед самой подачей.

Ингредиенты

  • Тарталетки готовые — 15 шт.
  • Морковь по-корейски — 100 г
  • Салями или сервелат — 100 г
  • Помидоры черри — 100 г
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Листья салата — 5 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Морковь немного порезать ножницами, чтобы не была слишком длинная. Помидоры вымыть и нарезать мелко. Огурец помыть и нарезать соломкой. Колбасу нарезать тонкой соломкой. Листья салата аккуратно нарвать руками.
  2. Сложить всё в миску, добавить специи и майонез. Перемешать до равномерной массы. Наполнять тарталетки перед подачей.

Такие тарталетки быстро исчезают со стола — проверено.

Ранее мы готовили сырные лавашики с курицей и кукурузой! Универсальная закуска ко всему.

тарталетки
КОЛБАСА
помидоры
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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