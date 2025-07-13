Вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты

Вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты

Вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты! Тарталетки с салями и корейской морковью — яркая закуска, которую удобно подать или взять с собой в гости. Всё готовится быстро, а вкус получается насыщенным, пикантным и сбалансированным. Главное — собрать их перед самой подачей.

Ингредиенты

Тарталетки готовые — 15 шт.

Морковь по-корейски — 100 г

Салями или сервелат — 100 г

Помидоры черри — 100 г

Огурец свежий — 1 шт.

Листья салата — 5 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Морковь немного порезать ножницами, чтобы не была слишком длинная. Помидоры вымыть и нарезать мелко. Огурец помыть и нарезать соломкой. Колбасу нарезать тонкой соломкой. Листья салата аккуратно нарвать руками. Сложить всё в миску, добавить специи и майонез. Перемешать до равномерной массы. Наполнять тарталетки перед подачей.

Такие тарталетки быстро исчезают со стола — проверено.

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