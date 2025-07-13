Вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты! Тарталетки с салями и корейской морковью — яркая закуска, которую удобно подать или взять с собой в гости. Всё готовится быстро, а вкус получается насыщенным, пикантным и сбалансированным. Главное — собрать их перед самой подачей.
Ингредиенты
- Тарталетки готовые — 15 шт.
- Морковь по-корейски — 100 г
- Салями или сервелат — 100 г
- Помидоры черри — 100 г
- Огурец свежий — 1 шт.
- Листья салата — 5 шт.
- Майонез — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Морковь немного порезать ножницами, чтобы не была слишком длинная. Помидоры вымыть и нарезать мелко. Огурец помыть и нарезать соломкой. Колбасу нарезать тонкой соломкой. Листья салата аккуратно нарвать руками.
- Сложить всё в миску, добавить специи и майонез. Перемешать до равномерной массы. Наполнять тарталетки перед подачей.
Такие тарталетки быстро исчезают со стола — проверено.
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