Сырные лавашики с курицей и кукурузой! Универсальная закуска ко всему, которая исчезает моментально. Сырные хрустящие конвертики — это закуска, которую хочется готовить снова и снова. Кукуруза и курица внутри сочные, а снаружи — румяная корочка и расплавленный сыр. Готовится просто, съедается мгновенно.
Ингредиенты
- Лук — 1 шт.
- Куриное филе — 300 г
- Кукуруза консервированная — 0.5 банки
- Творожный сыр — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Тортилья или лаваш — 4 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Кукурузные хлопья — 1 горсть (измельчить)
- Сыр твёрдый — 150 г
Приготовление
- Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковороде. Добавьте нарезанное куриное филе, жарьте 5 минут. Всыпьте кукурузу, добавьте творожный сыр и тушите ещё 7 минут. Тортильи разрежьте пополам — получится 8 заготовок. На каждую половинку выложите начинку, сверху немного тёртого сыра.
- Края смажьте взбитым яйцом, сверните в плотные конвертики или рулетики. Обваляйте в яйце, затем в измельчённых хлопьях. Обжарьте на сухой сковороде или запеките в духовке до румяной корочки.
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