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12 июля 2025 в 06:00

Сырные лавашики с курицей и кукурузой! Универсальная закуска ко всему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные лавашики с курицей и кукурузой! Универсальная закуска ко всему, которая исчезает моментально. Сырные хрустящие конвертики — это закуска, которую хочется готовить снова и снова. Кукуруза и курица внутри сочные, а снаружи — румяная корочка и расплавленный сыр. Готовится просто, съедается мгновенно.

Ингредиенты

  • Лук — 1 шт.
  • Куриное филе — 300 г
  • Кукуруза консервированная — 0.5 банки
  • Творожный сыр — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Тортилья или лаваш — 4 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Кукурузные хлопья — 1 горсть (измельчить)
  • Сыр твёрдый — 150 г

Приготовление

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковороде. Добавьте нарезанное куриное филе, жарьте 5 минут. Всыпьте кукурузу, добавьте творожный сыр и тушите ещё 7 минут. Тортильи разрежьте пополам — получится 8 заготовок. На каждую половинку выложите начинку, сверху немного тёртого сыра.
  2. Края смажьте взбитым яйцом, сверните в плотные конвертики или рулетики. Обваляйте в яйце, затем в измельчённых хлопьях. Обжарьте на сухой сковороде или запеките в духовке до румяной корочки.

Ранее мы готовили быстрый лаваш с омлетом, помидором и моцареллой! Завтрак на скорую руку.

лаваш
курица
кукуруза
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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