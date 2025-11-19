Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 14:00

Закуска «12 месяцев» на новогодний стол — 12 разных вкусов! Моя палочка-выручалочка: быстро, красиво и без нервов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, что самое сложное в праздничном застолье? Угодить всем гостям! Кто-то любит пикантное, кто-то — нежное, а кто-то обожает эксперименты. Закуска «12 месяцев» стала для меня идеальным решением! Двенадцать миниатюрных тарталеток с разными начинками — как двенадцать месяцев в году, каждый со своим характером и настроением. Это не просто еда, а настоящее кулинарное путешествие: от классических сочетаний до смелых комбинаций, которые не оставят равнодушным ни одного гостя.

Для основы возьмите 12 готовых тарталеток или приготовьте их из слоеного теста. Для начинок вам понадобится: 100 г слабосоленой семги, 80 г крабовых палочек, 100 г ветчины, 150 г творожного сыра, 2 яйца, 50 г икры, 1 огурец, 1 помидор, 70 г грибов, 50 г оливок, зелень и специи. Приготовьте 12 разных начинок: сыр с укропом, семгу с авокадо, грибы со сметаной, ветчину с горчицей, крабовый салат, яйцо с луком, икру с маслом, греческий салат, оливки с перцем, творог с чесноком, тунца с кукурузой, овощную икру. Наполните тарталетки разными начинками, украсьте зеленью и подавайте на большом блюде. Такая закуска не только вкусная, но и невероятно красивая — настоящий символ гостеприимства!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Общество
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Новогодний салат «Сугробы»: простые ингредиенты и праздничный вид — он точно приживется в вашей кулинарной книге
Общество
Новогодний салат «Сугробы»: простые ингредиенты и праздничный вид — он точно приживется в вашей кулинарной книге
Этот рецепт спас уже десятки бананов в моем холодильнике: готовлю такой хлеб к утреннему кофе
Общество
Этот рецепт спас уже десятки бананов в моем холодильнике: готовлю такой хлеб к утреннему кофе
Салат «Новинка» всего из 4 продуктов: вкусно так, что слов нет! 5 минут на сборку, варить ничего не нужно
Общество
Салат «Новинка» всего из 4 продуктов: вкусно так, что слов нет! 5 минут на сборку, варить ничего не нужно
Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом
Общество
Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом
рецепты
закуски
кулинария
новогодний стол
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия спокойно восприняла заявления США о ядерных учениях
Школьница ранила учителя маникюрными ножницами во время урока
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.