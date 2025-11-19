Закуска «12 месяцев» на новогодний стол — 12 разных вкусов! Моя палочка-выручалочка: быстро, красиво и без нервов

Знаете, что самое сложное в праздничном застолье? Угодить всем гостям! Кто-то любит пикантное, кто-то — нежное, а кто-то обожает эксперименты. Закуска «12 месяцев» стала для меня идеальным решением! Двенадцать миниатюрных тарталеток с разными начинками — как двенадцать месяцев в году, каждый со своим характером и настроением. Это не просто еда, а настоящее кулинарное путешествие: от классических сочетаний до смелых комбинаций, которые не оставят равнодушным ни одного гостя.

Для основы возьмите 12 готовых тарталеток или приготовьте их из слоеного теста. Для начинок вам понадобится: 100 г слабосоленой семги, 80 г крабовых палочек, 100 г ветчины, 150 г творожного сыра, 2 яйца, 50 г икры, 1 огурец, 1 помидор, 70 г грибов, 50 г оливок, зелень и специи. Приготовьте 12 разных начинок: сыр с укропом, семгу с авокадо, грибы со сметаной, ветчину с горчицей, крабовый салат, яйцо с луком, икру с маслом, греческий салат, оливки с перцем, творог с чесноком, тунца с кукурузой, овощную икру. Наполните тарталетки разными начинками, украсьте зеленью и подавайте на большом блюде. Такая закуска не только вкусная, но и невероятно красивая — настоящий символ гостеприимства!

