Закрываю по 10 банок! Салат-закуска из кабачка со смородиной и крыжовником

Салат-закуска из кабачков со смородиной и крыжовником — взрыв свежести! Этот необычный салат сочетает нежность молодых кабачков с яркой кислинкой ягод — идеальный баланс вкусов! Готовится за 20 минут, прекрасно хранится в холодильнике и удивляет гостей нестандартной подачей.
Ингредиенты
2 молодых кабачка
1 горсть красной смородины
1 горсть крыжовника
1 зеленый перец
1 огурец (по желанию)
3 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. меда
1/2 пучка укропа
Соль, черный перец
- Уксус
Приготовление
Нарезка. Кабачки и перец нарежьте тонкими ломтиками, огурец — полукольцами. Ягоды разрежьте пополам.
Заправка. Смешайте масло, мед, соль и перец.
Сборка. Аккуратно соедините овощи с ягодами, полейте заправкой, посыпьте рубленым укропом.
Дайте настояться 15 минут — кислинка ягод пропитает овощи, создавая уникальный вкус!
Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!