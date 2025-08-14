Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Закрываю по 10 банок! Салат-закуска из кабачка со смородиной и крыжовником

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат-закуска из кабачков со смородиной и крыжовником — взрыв свежести! Этот необычный салат сочетает нежность молодых кабачков с яркой кислинкой ягод — идеальный баланс вкусов! Готовится за 20 минут, прекрасно хранится в холодильнике и удивляет гостей нестандартной подачей.

Ингредиенты

  • 2 молодых кабачка

  • 1 горсть красной смородины

  • 1 горсть крыжовника

  • 1 зеленый перец

  • 1 огурец (по желанию)

  • 3 ст. л. оливкового масла

  • 1 ч. л. меда

  • 1/2 пучка укропа

  • Соль, черный перец

  • Уксус

Приготовление

  1. Нарезка. Кабачки и перец нарежьте тонкими ломтиками, огурец — полукольцами. Ягоды разрежьте пополам.

  2. Заправка. Смешайте масло, мед, соль и перец.

  3. Сборка. Аккуратно соедините овощи с ягодами, полейте заправкой, посыпьте рубленым укропом.

Дайте настояться 15 минут — кислинка ягод пропитает овощи, создавая уникальный вкус!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

