Закрываю по 10 банок! Салат-закуска из кабачка со смородиной и крыжовником

Салат-закуска из кабачков со смородиной и крыжовником — взрыв свежести! Этот необычный салат сочетает нежность молодых кабачков с яркой кислинкой ягод — идеальный баланс вкусов! Готовится за 20 минут, прекрасно хранится в холодильнике и удивляет гостей нестандартной подачей.

Ингредиенты

2 молодых кабачка

1 горсть красной смородины

1 горсть крыжовника

1 зеленый перец

1 огурец (по желанию)

3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. меда

1/2 пучка укропа

Соль, черный перец

Уксус

Приготовление

Нарезка. Кабачки и перец нарежьте тонкими ломтиками, огурец — полукольцами. Ягоды разрежьте пополам. Заправка. Смешайте масло, мед, соль и перец. Сборка. Аккуратно соедините овощи с ягодами, полейте заправкой, посыпьте рубленым укропом.

Дайте настояться 15 минут — кислинка ягод пропитает овощи, создавая уникальный вкус!

