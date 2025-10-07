Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах Эксперт по ЖКХ Бондарь: за цветы на балконах грозят штрафы до 5 тыс. рублей

Выращивающие цветы на балконах многоквартирных домов россияне могут получить штраф до 5 тыс. рублей, заявил в беседе с «Москвой 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, размещение растений с внешней стороны фасада считается нарушением, так как здание является общим имуществом.

Размер штрафа зависит от региона. В Москве он может достигать 5 тыс. рублей. Бондарь также напомнил, что жильцам стоит следить за исправностью пожарной сигнализации. За ее отключение или неисправность предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Также, если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, это может повлечь за собой штраф согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, — уточнил эксперт.

Ранее Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от 5 тыс. рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.